308 Kilometer Landkreisstraßen werden digital erfasst

Wie ist der Zustand der Straßen, Brücken, Bankette und Radwege im Donau-Ries? Das Landratsamt holt umfangreiche Informationen dazu ein. Ab Montag ist ein Spezialfahrzeug mit Kameras unterwegs.

Das Kreisstraßennetz im Landkreis Donau-Ries umfasst eine Gesamtstraßenlänge von 308 Kilometern, die kontinuierlich unterhalten und erneuert werden müssen. Zwingende Voraussetzung für ein effektives und wirtschaftliches Vorgehen ist ein aussagekräftiges Straßenkataster. Dieses soll künftig auf eine digital aufbereitet werden.

Wie Gerhard Schappin, Fachbereichsleitung der Tiefbauabteilung im Landratsamt, sagt, wird dazu ab kommenden Montag, 8. August, eine Woche lang das gesamte Kreisstraßennetz mittels einer Stereobildbefahrung aufgenommen. Das Fahrzeug ist mit Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen erfasst werden. Zahlreiche Kameras erkennen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen auf. Das orange-silberfarbene Messfahrzeug wird sicher vielen Bürgern auffallen.

Hochauflösende Kameras nehmen den Zustand der Straßen und vieles mehr auf

Bei der Befahrung werden Verkehrsraum, Ausstattung, bauliche Anlagen und der Straßenzustand von hochauflösenden digitalen Farbkameras aufgenommen und später dokumentiert. Die Kameras erzeugen dabei alle fünf Meter ein georeferenziertes Bild. Im Ergebnis werden exakte Informationen über die Straßengeometrie erzeugt wie etwa Fahrbahn, Brücken, Bankette, Radwege, Begleitgrün und sämtliche Objekte im oder am Straßenraum. Aufgenommen werden auch alle sonstigen Straßenbestandteile wie Ampeln, Verkehrszeichen, Wegweiser, Schutzplanken und Straßenmarkierungen.

Die Befahrung findet ausschließlich am Tag bei trockenem Wetter statt. Es soll keine Verkehrsbeeinträchtigungen geben.

Aus allen gesammelten und dokumentierten Bilddateien wird dann ein digitales Erhaltungsmanagement aufgebaut. So wird es möglich sein, einen Überblick über den Zustand der Kreisstraßen zu erhalten beziehungsweise die Entwicklung des Straßennetzes darzustellen. In einem weiteren Schritt können Unterhalt und Ausbau des Kreisstraßennetzes effizient geplant werden. "Nach den bereits erfolgreich eingeführten Digitalisierungsmaßnahmen in den Bauhöfen sind wir mit diesem Schritt dabei, den Landkreis Donau-Ries auf die nächste Stufe der Zukunft zu heben", so Schappin. Um einen möglichst aktuellen Bestand zu erhalten, soll die Befahrung turnusmäßig alle fünf bis zehn Jahre erfolgen.

Sämtliche Daten werden ausschließlich intern genutzt und gegebenenfalls gelöscht

Auch Landrat Stefan Rößle begrüßt diese Entwicklung: "Die Befahrung stellt einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung des Landratsamtes dar. So bleibt unsere Verwaltung schlagkräftig, konkurrenz- und zukunftsfähig."

Das Landratsamt weist vorsorglich darauf hin, dass die Daten ausschließlich zu internen Zwecken genutzt würden. Deren Erfassung wird so erfolgen, dass möglichst wenige persönliche Bilddaten erzeugt werden. Um das zu erreichen, ist das Fahrzeug in verkehrsarmen Zeiten unterwegs. Sollte es dennoch personenbezogene Bilder geben, werden diese dauerhaft aus den Dateien gelöscht. (AZ)