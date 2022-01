Donau-Ries/Dillingen

Allgemeine Corona-Impfpflicht: Das wollen unsere Bundestags-Abgeordneten

Die allgemeine Impfpflicht wird in einer Orientierungsdebatte im Bundestag ab Mittwoch diskutiert. Für bestimmte Berufsgruppen in Pflegeberufen ist sie bereits beschlossene Sache.

Plus Der Bundestag diskutiert ab Mittwoch über eine allgemeine Impfpflicht. Wie stehen die drei Wahlkreis-Abgeordneten Lange, Schmid und Funke-Kaiser dazu?

Von Barbara Würmseher

Die vierte Corona-Welle überrollt uns derzeit – mit Omikron an vorderster Front. Neue Höchststände an Infizierten und Einschränkungen in allen Bereichen des Lebens gehören zum Alltag fernab früherer Normalität. Nun ist die Debatte um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Covid-19 entbrannt. Für bestimmte Berufsgruppen ist diese Impfpflicht ja bereits beschlossene Sache. Nun will der Bundestag noch weiter gehen: Ab Mittwoch, 26. Januar, diskutieren die Parlamentarier auch über Impfpflicht für alle. Sie sind dazu – befreit vom Fraktionszwang – einzig ihren Gewissen verpflichtet. Der Deutsche Ethikrat hatte sich bereits im Dezember für diese Ausweitung der Impfpflicht ausgesprochen.

