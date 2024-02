Donau-Ries

Gericht und Staatsanwaltschaft entsetzt über Ausmaße eines Kinderporno-Falls

Plus Ein Mann aus dem Kreis Donau-Ries hat mehr als 1100 Aufnahmen mit pornografischem Inhalt auf seinem Smartphone. Die Ermittlungen begannen nach einem Unfall.

Von Bernd Schied

Kinderpornografie gehört zu den widerwärtigsten Verbrechen innerhalb einer Gesellschaft. In Deutschland gilt nach dem Gesetz alles als strafbar, was damit im Zusammenhang steht: Besitz, Verbreiten und sogar das Suchen danach. Viele Täter fühlen sich in der Anonymität des Internets vermeintlich sicher, bis der eine oder andere dann doch erwischt und ein Strafverfahren eingeleitet wird. So erging es jetzt einem 28-jährigen Mann aus dem Landkreis, der sich am Mittwoch vor dem Schöffengericht des Nördlinger Amtsgerichts unter Vorsitz von Richterin Ruth Roser verantworten musste.

Er hatte auf seinem Smartphone über 1100 Bilder und Videos mit pornografischem Inhalt gespeichert und Teile davon über eine App versendet. Die ganze Perversität der Taten kommt besonders dadurch zum Ausdruck, dass die Aufnahmen neben Jungen und Mädchen sogar Babys zeigen, wie sie von Erwachsenen missbraucht werden. Richterin Roser und die beiden Schöffen, aber ebenso die Staatsanwaltschaft zeigten sich sichtlich entsetzt angesichts derartiger Abgründe.

