Anrufer ergaunert sich Gutschein-Code im Jura

Ein Betrüger hat im Jura-Bereich die Kassiererin einer Tankstelle hereingelegt. Er ergaunerte sich einen Gutschein.

Durch geschickte Gesprächsführung hat sich ein Unbekannter am Samstag in einer Tankstelle im Jura-Bereich 500 Euro ergaunert. Der Mann rief dort um 17.29 Uhr an. Die Kassiererin ließ sich am Telefon den Code für einen 500-Euro-Google-Play-Gutschein entlocken. Diesen schaltete der Täter sofort frei. Der Gutschein kann der Polizei zufolge nun nicht mehr storniert werden. Die verwendete Rufnummer des Anrufers verwies mittels "Spoofing"-Verfahren auf eine seriöse Firma in Baden-Württemberg. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. (AZ)