Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Drogenrazzia: Durchsuchungen im Donau-Ries-Kreis

Die Polizei hat am Dienstag auf der Suche nach Drogen einige Wohnungen in der Region durchsucht.

Plus Die Polizei hat am Dienstagmorgen eine größere Durchsuchungsaktion gestartet. Schwerpunkt waren Wohnungen im Donau-Ries-Kreis und in Nachbarregionen.

Von Wolfgang Widemann

Die Polizei hat am Dienstagmorgen an einer Reihe von Wohnungstüren im Donau-Ries-Kreis und darüber hinaus geklingelt. Der Anlass dafür war für die Betroffenen weniger erfreulich: Es handelte sich um eine "größere Durchsuchungsaktion". Dies bestätigt Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen, auf Anfrage.

