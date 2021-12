Ehepaar aus Nördlingen wird für ökologisches Lebenswerk ausgezeichnet

Das Ehepaar Brigitte und Jürgen Adler aus Nördlingen erhält die bayerische Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt.

Mit der bayerischen Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt haben haben Brigitte und Jürgen Adler aus Nördlingen eine besondere Auszeichnung erhalten. Das Ehepaar hat sich seit über 20 Jahren der Dokumentation und Erfassung der nordschwäbischen Pflanzenwelt verschrieben und gilt als äußerst versiert in Sachen heimischer Pflanzenkunde.

In einem dicken Buch rund 1900 Pflanzenarten in der Region dokumentiert

Zahlreiche Neufunde und Kartierungen von stark gefährdeten Pflanzenarten gehen auf das Engagement des Paares zurück. Der Arbeitseinsatz des früheren Ebermergener Pfarrers und seiner Frau ermöglichten unter anderem die Herausgabe eines Naturkunde-Atlas, der rund 1900 Pflanzenarten in Nordschwaben dokumentiert. Bei der Übergabe der Auszeichnung sagte einer Pressemitteilung zufolge Landrat Stefan Rößle: „Ein solches Interesse an der heimischen Flora ist ein Geschenk für unsere Region." Rößle überreicht die Medaille im Auftrag des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber.

Sein breites Wissen hat sich das Ehepaar im Selbststudium angeeignet. Jürgen Adler erklärte: „Die Freude an der Schöpfung, ihrer Bewahrung und Erhaltung wurde auch durch meine Tätigkeit als Theologe geweckt.“ Aufmerksames Zuhören und Lesen sei außerdem ihre Devise, betonte Brigitte Adler. Im Herbst 2017 veröffentlichten die Eheleute Adler mit der Arbeitsgemeinschaft Flora Flora Nordschwaben ein Buch, das auf gut 800 Seiten das botanische Lebenswerk bündelt.

Die Adlers bringen ihr Wissen in weitere Naturschutzprojekte ein

Ein ganz besonderes Augenmerk legen die Eheleute auf die Weitergabe und Vernetzung von Wissen. Ihre Kenntnisse haben sie bereitwillig für verschiedene Naturschutzprojekte zur Verfügung gestellt, so zum Beispiel für das Life-Natur-Projekt „Heide-Allianz: Biologische Vielfalt und Biotopverbund im Nördlinger Ries und Wörnitztal“, für das die beiden mit der Kartierdatenanalyse und der Zusammenstellung von wertgebenden Pflanzenarten betraut wurden. Außerdem arbeitete Jürgen Adler im Agenda-Arbeitskreis mit und rief einen Natur- und Artenschutzstammtisch im Landkreis Donau-Ries ins Leben, bei dem sich Gebietskenner aus verschiedenen Fachbereichen des Natur- und Umweltschutzes zum Austausch treffen. Denn, so Jürgen Adler: "Nur was man kennt, schätzt man."

Landrat Rößle sagte, gerade in der heutigen Zeit, in der Artenvielfalt und Umweltbewusstsein ein zentrales Thema seien, sei es wichtig, kompetente und engagierte Ansprechpartner wie die Eheleute Adler zu haben. Auch für das aktuelle Projekt der Heide-Allianz Donau-Ries und des Geopark Ries („Abbaustellen im Landkreis Donau-Ries – Von Wunden in der Landschaft zu Naturparadiesen“) habe das Ehepaar wichtige Datengrundlagen geliefert.

Jürgen Adler, der auch schon dem Kreistag angehörte, merkte an: „Für uns ist diese Auszeichnung kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt.“ Er gab damit zu verstehen, dass es für ihn und seine Frau auch nach über 20 Jahren „noch viele Baustellen“ in der Fauna der Region zu bearbeiten gebe. Die Staatsmedaille sei für sie beide eine große Überraschung gewesen, die sie gerne stellvertretend für das Ehrenamt, die Menschen in der Arge Flora und auch für ihre zahlreichen Helfer und Unterstützer entgegennähmen. (AZ)