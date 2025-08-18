Wirtschaft: Wie kann der Kreis Donau-Ries stark bleiben?

Der Donau-Ries-Kreis als die Insel der Glückseligen - so wirkt es manchmal, vergleicht man die nordschwäbischen Arbeitsmarktberichte mit denen für ganz Deutschland. Doch auch im bislang wirtschaftlich prosperierenden Landkreis Donau-Ries mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent gibt es seit einigen Monaten Eintrübungen. Die Leiterin der Arbeitsagentur Donauwörth, Silke Königsberger, erklärt indessen, dass das Hauptproblem des regionalen Arbeitsmarktes an anderer Stelle liege als vielleicht zunächst vermutet.

