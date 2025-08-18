Icon Menü
Donau-Ries-Kreis: Fachkräftemangel und industrielle Stabilität im Fokus

Landkreis Donau-Ries

Wirtschaft: Wie kann der Kreis Donau-Ries stark bleiben?

ImKreis zeigt der Arbeitsmarkt trotz bestehender Herausforderungen eine bemerkenswerte Stabilität. Doch es gibt auch hier Gefahren. Eine ist besonders groß.
Von Thomas Hilgendorf
    •
    •
    •
    Endmontagelinie bei Airbus Helicopters in Donauwörth: Der Wirtschaft in der Region geht es gut - auch dank des großen Hubschrauberwerks.
    Endmontagelinie bei Airbus Helicopters in Donauwörth: Der Wirtschaft in der Region geht es gut - auch dank des großen Hubschrauberwerks. Foto: Marcus Merk

    Der Donau-Ries-Kreis als die Insel der Glückseligen - so wirkt es manchmal, vergleicht man die nordschwäbischen Arbeitsmarktberichte mit denen für ganz Deutschland. Doch auch im bislang wirtschaftlich prosperierenden Landkreis Donau-Ries mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent gibt es seit einigen Monaten Eintrübungen. Die Leiterin der Arbeitsagentur Donauwörth, Silke Königsberger, erklärt indessen, dass das Hauptproblem des regionalen Arbeitsmarktes an anderer Stelle liege als vielleicht zunächst vermutet.

