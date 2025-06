In Badeseen gibt es sie überall: Wie gefährlich sind Welse?

Wer schreckhaft ist oder dunkle Seen generell etwas gewöhnungsbedürftig findet, sollte hier vielleicht besser nicht weiterlesen. Für nicht wenige dürfte es eine Horrorvorstellung sein: Man schwimmt gemütlich im See und plötzlich ist an den Beinen etwas Glitschiges zu spüren, möglicherweise bewegt es sich sogar. Dann könnte es sich um einen Wels handeln - auch Waller genannt. Zwar braucht man keine allzu große Angst vor den Tieren zu haben. Doch ihre Größe dürfte den ein oder anderen doch schrecken.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weißenburg-Gunzenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis