Mann gerät über eine E-Mail an einen Betrüger

Ein Mann aus der Region hat eine E-Mail erhalten. Die schickte ihm ein Krimineller. Was dann passierte.

Ein Mann aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth ist im Internet an Betrüger geraten. Der 57-Jährige erhielt von einem Unbekannten eine E-Mail und klickte auf einen darin enthaltenen Link. Dadurch gelangte das Opfer zu einer täuschend echt aussehenden Onlinebanking-Seite. Der Mann gab auf der Website seine Zugangsdaten ein und autorisierte sich wie gewohnt über seine Smartphone-App der Bank. Zugang erhielt er allerdings nicht. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass widerrechtliche Abbuchungen in einer Gesamthöhe von knapp 700 Euro an ein fremdes Konto erfolgten. Der Mann ließ sein Konto sperren. (AZ)