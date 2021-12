Parken auf dem Gehweg ist jetzt richtig teuer

Plus Mit dem neuen Bußgeldkatalog haben sich die Strafen für manche Verkehrsverstöße drastisch erhöht. Die Polizei kann diese dank neuer Technik auch einfacher ahnden.

Wer mit dem Auto auch nur einen kurzen Moment auf einem Gehweg parkt, dem droht neuerdings eine saftige Strafe. Seit Mitte November gilt der neue Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr. Gleichzeitig hat sich in der Region für Verkehrssünder das Risiko erhöht, dass ihre Verstöße geahndet werden. Darauf weist Stephan Roßmanith, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Donau-Ries-Kreis, hin. Die Beamten in der Region seien jetzt besser ausgerüstet: Jeder Polizist verfüge über ein Smartphone, mit dessen Hilfe sich schnell und einfach "Knöllchen" verteilen lassen.