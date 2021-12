Schnee sorgt für Chaos auf Straßen der Region

Seit dem Vormittag schneit es in der Region unablässig. Mittlerweile haben sich zahlreiche Unfälle ereignet und auf der B2 und der B25 geht nichts mehr.

Schon wieder Schneechaos in der Region: Permanenter Schneefall sorgt seit Mittwochvormittag zunehmend für schwierige Straßenverhältnisse. An manchen Stellen liegt so viel Schnee und es ist so glatt, dass er Verkehr zum Erliegen gekommen ist. Es haben sich auch bereits zahlreiche Unfälle ereignet. Dies erklärt die Polizeiinspektion Donauwörth gegenüber unserer Redaktion.

Lange Staus auf B2 bei Kaisheim und B25 bei Harburg

Am Mittag und am frühen Nachmittag rückten die B2 am Kaisheimer Berg und die B25 in den Mittelpunkt. Am Kaisheimer Berg kam ein Lastwagen nicht mehr weiter. Deshalb staut sich dort der Verkehr. Vor dem Tunnel bei Harburg stellte sich in Richtung Nördlingen ein Lkw auf glatter Straße quer. Die Bundesstraße ist deshalb gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, jedoch reicht der Rückstau bis Ebermergen. Außerdem hat es auf der Südspange (B16) bei Donauwörth gekracht.

Unfälle meldet die Polizei beispielsweise aus dem Raum Fünfstetten Tagmersheim (dort überschlug sich ein Pkw), Tapfheim (Auto gegen Lastwagen), Wemding (Unfall mit verletztem Kind) und Monheim. Auch die Besatzung eines Streifenwagens der Inspektion Donauwörth ist verunglückt.

Neben Polizei und Rettungsdienst sind auch Feuerwehren im Einsatz.

Lesen Sie dazu auch