Weiter Wildunfälle in Serie im Donau-Ries-Kreis

Die Wildunfall-Serie im Landkreis Donau-Ries nimmt auch vor Weihnachten kein Ende. Die Polizei in Donauwörth meldet sechs Unfälle in nicht einmal 24 Stunden.

In weniger als 24 Stunden hat die Polizeiinspektion Donauwörth an den beiden Tagen vor Heilig Abend gleich sechs Wildunfälle gemeldet bekommen. Der daraus resultierende Sachschaden ist ordentlich. Er dürfte nach ersten Schätzungen bei über 10.000 Euro liegen.

Polizist muss verletztes Reh zwischen Polsingen und Wemding erschießen

Folgendes passierte der Polizei zufolge: Am Mittwoch um 7.50 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Polsingen nach Wemding unterwegs, als ihr ein Reh direkt vor den Pkw lief. Die Frau hatte keine Chance und erfasste das Tier frontal. Das durch den Aufprall schwer verletzte Tier musste von einem Beamten durch einen Schuss aus der Dienstpistole erlöst werden.

Um 16 Uhr war ein 29-Jähriger aus Otting mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Fessenheim in Richtung Wemding unterwegs, als er auf Höhe eines Parkplatzes bei voller Fahrt gegen ein querendes Reh prallte. Das Tier war auf der Stelle tot. An dem Fahrzeug wurde unter anderem der Kühlergrill beschädigt.

Reh humpelt nach Zusammenstoß bei Huisheim davon

Um 18 Uhr sprang am Mittwoch auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Huisheim und Heroldingen auf Höhe des Markhofs ein Reh vor den Wagen eines 20-jährigen Reimlingers. Das Tier humpelte nach dem Unfall verletzt davon.

Am Donnerstag um 2.25 Uhr "erlegte" ein 21-jähriger Wemdinger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße in Richtung Oettingen auf Höhe der Abzweigung in Richtung Wallfahrt einen querenden Hasen. Um 5.30 Uhr erfasste der Wagen eines 40-jährigen Wemdingers am Waldbeginn bei Sulzdorf ein in der Dunkelheit aus dem Gehölz springendes Reh. Dieses verendete noch an der Unfallstelle.

Lesen Sie dazu auch

Die Zahl der von der Polizei registrierten Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises seit Jahresbeginn ist inzwischen auf den Rekordwert von über 1200 gestiegen. (AZ)