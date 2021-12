Langlaufen in Hafenreut und Wittesheim

Der Schneefall dieser Woche könnte Wintersportler freuen: Langlaufloipen in den Höhenlagen sind präpariert.

Ski-Langläufer können voraussichtlich am Wochenende die Loipen in Hafenreut und Wittesheim nutzen. Wie Spurmeister Armin Schuster angibt, ist die Skating-Loipe im Kaisheimer Ortsteil Hafenreut aktuell präpariert. Dass die Loipe in Monheim-Wittesheim aktuell nutzbar ist, geht aus einer Meldung auf der Webseite der LG Warching hervor. Das am Wochenende angekündigte Tauwetter könnte das Training jedoch wieder unmöglich machen. (cup)