Donau-Ries: Prognosen zeigen deutliches Bevölkerungswachstum bis 2043 an

Landkreis Donau-Ries

Bevölkerungsentwicklung: Es soll in Zukunft mehr Donau-Rieser geben

Die Bevölkerung im Landkreis Donau-Ries nimmt laut aktuellen Prognosen zu, trotz der Herausforderungen des demografischen Wandels.
Von Thomas Hilgendorf
    Der Anteil der älteren Bewohner wird auch Donau-Ries-Kreis in den kommenden Jahren wohl wachsen.
    Der Anteil der älteren Bewohner wird auch Donau-Ries-Kreis in den kommenden Jahren wohl wachsen. Foto: Thomas Hilgendorf (Symbolbild)

    In den vergangenen 15 Jahren waren die Prognosen stets ein Hin und Her: Mal prognostizierten Experten einen Rückgang der Bevölkerung im Landkreis Donau-Ries in den nächsten Jahrzehnten. Dann hieß es Stagnation, es bleibe alles ungefähr gleich. Und schließlich, nach den neuesten Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, zeigt der Pfeil wieder nach oben. Und das sogar ziemlich deutlich.

