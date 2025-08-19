Bevölkerungsentwicklung: Es soll in Zukunft mehr Donau-Rieser geben

In den vergangenen 15 Jahren waren die Prognosen stets ein Hin und Her: Mal prognostizierten Experten einen Rückgang der Bevölkerung im Landkreis Donau-Ries in den nächsten Jahrzehnten. Dann hieß es Stagnation, es bleibe alles ungefähr gleich. Und schließlich, nach den neuesten Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, zeigt der Pfeil wieder nach oben. Und das sogar ziemlich deutlich.
Landkreis Donau-Ries
