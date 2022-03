19-jähriger Raser hängt mit über 220 km/h die Polizei ab

Ein junger Autofahrer rast auf B16 von Donauwörth nach Tapfheim derart, dass ihm die Polizei nicht mehr folgen kann. Warum das Gericht das Verfahren einstellt.

Er ist mit Vollgas auf der B16 von Donauwörth nach Tapfheim gerast. Er war mit seinem Auto so schnell, dass ihm selbst die Polizei zeitweise nicht mehr folgen konnte. Das brachte einem jungen Mann aus dem Ries ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Ein Prozess vor dem Amtsgericht Nördlingen war nun aber schnell zu Ende - und der 20-Jährige kam quasi straffrei davon.

Der PS-starke BMW des Angeklagten fiel in der Nacht auf 2. Juni 2021 einer Streife der Donauwörther Polizei im Stadtteil Riedlingen auf, weil er um etwa 1.20 Uhr auf der Artur-Proeller-Straße "augenscheinlich ein bisschen zu flott unterwegs war". Das schilderte einer der Beamten nun in der Verhandlung. Die Polizisten folgten dem Wagen, um den Fahrer zu kontrollieren. Dieser manövrierte sein Auto geschwind durch den Kreisverkehr ("Hubschrauber-Kreisel") am Ortsausgang, bog auf die Bundesstraße in Richtung Tapfheim ein und gab Vollgas.

Höchstgeschwindigkeit des Streifenwagens liegt bei 220 km/h

Das tat auch der Beamte, der den Streifenwagen, einen 2er BMW, steuerte: "Ich habe voll auf das Gaspedal getreten, damit ich Anschluss halten kann." Dies gelang jedoch nur bedingt: "Wir konnten nicht mehr mithalten." Obwohl der Polizist die Höchstgeschwindigkeit des Dienstwagens von 220 Stundenkilometern ausreizte, habe sich der Abstand zu dem anderen BMW vergrößert.

Kurz vor Donaumünster/Erlingshofen bremste der damals noch 19-Jährige so weit herunter, dass die Streife einigermaßen aufschließen konnte. Im zulässigen Bereich von 50 "Sachen" im Ort bewegte sich der Rieser jedoch noch lange nicht. "Unser Tacho hat 160 km/h angezeigt", berichtete der Beamte. Die Ampel an der Kreuzung sei auf Grün gestanden, als der junge Mann über diese bretterte. Die Streifenbesatzung, die bis dahin auf Blaulicht und Martinshorn verzichtet hatte, schaltete das Anhaltesignal ein - und der 19-Jährige stoppte umgehend. Auf Ansprache durch die Polizei räumte der Raser ein, schnell gewesen zu sein. Mehr sagte er in jener Nacht nicht.

Die Beifahrerin des Rasers bemerkt von dem Tempo nichts

Im Zuge der Ermittlungen kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgelegen habe. Im November 2021 wurde deshalb der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt. Der erhielt einen saftigen Strafbefehl wegen des besagten Tatbestands. Dagegen legte der mittlerweile 20-Jährige aber Einspruch ein und der Fall landete vor Jugendrichter Andreas Krug. Der versuchte die näheren Umstände zu ergründen. Der Angeklagte schwieg freilich. Seine Beifahrerin, die er im Juni nach Hause chauffierte, konnte keine näheren Angaben machen. Die junge Frau erklärte, von der hohen Geschwindigkeit nichts bemerkt zu haben. Sie sei mit ihrem Handy beschäftigt gewesen.

Die Kriterien für ein verbotenes Kfz-Rennen sind in diesem Fall nicht gegeben

Die Schilderungen der Beteiligten führten dazu, dass Richter Krug vorschlug, das Verfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens einzustellen. Grund: Die Kriterien, die der Gesetzgeber für eine entsprechende Verurteilung vorgegeben hat, waren nicht gegeben. Der junge Mann, so betonte sein Anwalt Mark Hörmann, habe offenkundig nicht mitbekommen, dass die Polizei hinter ihm war. Das Auto sei auf der genannten, recht geraden Strecke, auf der nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie zu dieser Uhrzeit kein Verkehr war, auch bei diesem Tempo beherrschbar gewesen. Im Übrigen hätten die vier Monate ohne Führerschein seinem Mandanten "schon weh getan".

Zu diesem Schluss kam nach leichtem Zögern auch Staatsanwältin Anna Lena Lessmann. Richter Krug hob denn auch gleich die Führerschein-Sperre auf. Weil das Kfz-Rennen nicht nachweisbar war und der Geschwindigkeitsverstoß an sich inzwischen verjährt ist, hat die Raserei für den 20-Jährigen keine weiteren juristischen oder verkehrsrechtlichen Folgen.