Der Landkreis Donau-Ries ist jetzt autark beim Strom

106 Prozent. Die Zahl bedeutet: mehr als alles. In puncto Stromerzeugung sagt diese Zahl, der Landkreis Donau-Ries mit all seinen großen und kleinen Kraftwerken - gleich ob Wasserkraft, PV-Anlagen, Biogas und Windkraft - produziert mehr Strom als er verbraucht, ist also in dieser Hinsicht autark. Dies bedeutet aber noch lange keine Unabhängigkeit auf dem Gesamtfeld der Energie.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis