Stadtkapelle Donauwörth spielt bombastischen Willkommensgruß an 2024

Plus Die Stadtkapelle Donauwörth begrüßte das neue Jahr mit großartigen Melodien und imposanter Interpretation. Und Oberbürgermeister Sorré warf einen Blick auf die anstehenden Vorhaben.

Mit Schwung und Knall ins neue Jahr: Das bot die Stadtkapelle Donauwörth den Gästen beim Neujahrskonzert im Gymnasium Donauwörth. Dafür war der Saal komplett gefüllt und die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarteten gespannt den Auftakt des Ensembles unter Leitung von Dirigent Josef Basting. Und der gelang mit der fanfarenartigen Ouvertüre der berühmten Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel triumphal. Ein großartiger Willkommensgruß an 2024!

Aber nicht nur musikalisch, auch mit Worten wurde das neue Jahr begrüßt: Oberbürgermeister Jürgen Sorré freute sich über die zahlreichen Repräsentanten aus allen Berichen des gesellschaftlichen Lebens der Stadt Donauwörths und dankte ihnen für die gute bisherige Zusammenarbeit. Mit einem Rückblick verabschiedete Sorré 2023 und erwähnte wichtige Meilensteine. Es sei geprägt gewesen von Jubiläen, erinnerte der Stadtchef und nannte exemplarisch die goldene Hochzeit der Partnerschaft mit der Stadt Perchtoldsdorf, den 60. Geburtstag des Freibads, die Jubiläumskulturtage sowie einige Jubiläen der Schulen im Stadtgebiet.