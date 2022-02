300 Forellen bei Nacht-und-Nebel-Aktion aus Weiher gestohlen

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben Diebe einen Weiher bei Tapfheim abgefischt. Etliche hundert Fische sind verschwunden.

Einem 69-jährigen Mann aus Donaumünster sind mehrere hundert Forellen aus seinem Fischweiher gestohlen worden. Die Diebe sollen laut Polizeibericht in der Nacht auf den 23. Februar die Regenbogenforellen aus dem Weiher gefischt haben. Der Bestohlene bemerkte die fehlenden Fische am nächsten Morgen, da das Wasser des Weihers noch sehr stark eingetrübt war.

In den Fischweiher wurden zuvor 400 Forellen eingesetzt, von denen nun nur noch um die 100 Stück da sind. Die gestohlenen Fische haben einen Wert von 1200 Euro. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen. Zeugen, die in der Nacht auf den 23. Februar etwas Verdächtiges in der Nähe des Weihers beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Donauwörth unter der 0906/706670 melden. (AZ)