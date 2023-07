Angebranntes Essen löst Einsatz der Feuerwehr aus

In Donaumünster wird schlägt eine Brandmeldeanlage Alarm. Zwei Feuerwehren sind im Einsatz.

In einem Anwesen in Donaumünster hat ein angebranntes Essen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei löste gegen 18.30 Uhr in der Graf-Ludwig-Straße die Brandmeldeanlage aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Tapfheim und Donaumünster/Erlingshofen rückten mit je zehn Einsatzkräften an, um den vermeintlichen Brand zu löschen. Es stellte sich heraus, dass nur das Essen angekokelt war. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)