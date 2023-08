Frau mit Auto rollt über Schilder: Kennzeichen bleibt zurück

In Donaumünster kann die Polizei eine Unfallflucht schnell klären. Glücklicherweise wird keine Person verletzt.

Eine Autofahrerin hat auf der B16-Ortsdurchfahrt in Donaumünster eine Überquerungshilfe für Fußgänger überrollt, den aber nicht gemeldet. Die Polizei konnte die mutmaßliche Unfallflucht dennoch durch einen glücklichen Zufall rasch klären.

Nach ersten Erkenntnissen der Gesetzeshüter übersah die 78-Jährige, die am Montagvormittag mit ihrem Pkw in Richtung Tapfheim unterwegs war, auf Höhe eines Autohauses die Querungshilfe. Der Wagen knickte zwei Verkehrszeichen und wurde erheblich beschädigt. Glücklicherweise, so die Polizei, befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Passanten in diesem Bereich.

Bei dem Unfall entsteht ein Schaden von rund 3000 Euro

Die Rentnerin fuhr einfach weiter. Allerdings wurde das vordere Kfz-Kennzeichen des Autos abgerissen und blieb an der Unfallstelle liegen. Dadurch konnte die Polizei schnell klären, wer mit dem Pkw gefahren war. Die Beamten trafen die Frau wenig später an ihrer Wohnadresse an. Bei der Karambolage entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 3000 Euro. (AZ)