Mann verbrennt Windeln und Kleidung in Lagerfeuer: Anzeige

In Donaumünster klagen Anwohner über eine massive Geruchsbelästigung. Ein Lagerfeuer ist die Ursache. Die Polizei schreitet ein.

Ein Mann hat sich am Freitag mit einem illegalen Lagerfeuer in Donaumünster Ärger eingehandelt. Bei der Polizei gingen gegen 16.30 Uhr Anrufe wegen massiver Geruchsbelästigung ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Verursacher an der Feuerstelle im Freien Unrat wie Windeln und Kleidungsstücke verbrannte.

Die Gesetzeshüter ordneten an, dass der Mann das Feuer umgehend abzulöschen hatte. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)