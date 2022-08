Unbekannte verschmutzen Haus in Donaumünster mit Zwetschgen

In Donaumünster haben Unbekannte eine Hausfassade verschmutzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen dummen Scherz haben sich Unbekannte in Donaumünster erlaubt. Sie warfen am Freitag in der Reichenbachstraße gegen Mitternacht Zwetschgen gegen die Fassade eines Hauses. Dieses wurde verschmutzt. Dadurch entstand nach Auskunft der Polizei ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Eigentümerin des Gebäudes vermutet, dass eine nicht näher bekannte Jugendgruppe dafür verantwortlich ist, mit sie am Vorabend einen kleinen Disput hatte. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)