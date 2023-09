Donaumünster

12:00 Uhr

Unfall: 68-Jährige verletzt sich bei Sturz von Fahrrad

In Donaumünster verunglückt am Dienstagabend eine Radlerin. Sie verletzt sich am Kopf.

Eine Radfahrerin ist am späten Dienstagabend in Donaumünster verunglückt. Nach Angaben der Polizei war die 68-Jährige gegen 22 Uhr auf dem Kloster-Reichenau-Ring in Richtung Enderlestraße unterwegs. An einer Bodenwelle verlor die Rentnerin das Gleichgewicht und stürzte. Das Opfer, das keinen Helm trug, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Die Frau zog sich eine Platzwunde zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Rad entstand kein Schaden. (AZ)

