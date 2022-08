Unschöne Begegnung mit einem Traktor: Fahranfänger landet in der Leitplanke

Weil er einem Traktor samt Anbau zwischen Rettingen und Donaumünster ausweichen wollte, hat ein 18-Jähriger jetzt Ärger. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 18-Jähriger hatte auf der Ortsverbindungsstraße von Rettingen in Richtung Donaumünster eine unschöne Begegnung mit einem landwirtschaftlichen Gespann. Etwa 150 Meter vor der Donaubrücke sei dem Fahranfänger den eigenen Angaben zufolge in einer Kurve ein Traktor mit freischwebendem Anbau entgegengekommen, woraufhin er in die Leitplanke ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Durch das Manöver wurde die komplette Beifahrerseite des Pkws verkratzt und der Rahmen am Heck verzogen. Die geschätzte Schadenshöhe betrage laut Polizei Donauwörth etwa 2000 Euro.

Zu einer Kollision mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug kam es wohl nicht. Der Traktorfahrer fuhr unbeirrt weiter. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren – momentan noch gegen unbekannt – wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

