Donauwörth

vor 18 Min.

10.000 Bienen am Rathaus: Was tun, wenn ein Schwarm im Garten landet?

Imkerin Barbara Steib (links) und Imker Thomas Steib sammeln einen Bienenschwarm ein, der sich an einer Laterne vor dem Rathaus in Donauwörth niedergelassen hat.

Plus Auf dem Weg zu einer neuen Behausung legen 10.000 Bienen einen Zwischenstopp an einer Laterne mitten in Donauwörth ein. Warum solche Vorfälle Imker oft freuen.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Tausende Bienen versammelten sich am Sonntagmorgen vor dem Donauwörther Rathaus. Das zog kritische Blicke besorgter Passanten an. Sie riefen die Polizei.

Die wiederum verständigte Barbara und Thomas Steib. Die beiden Imker kamen vorbei und sammelten das Bienenvolk, das sich an einer Laterne niedergelassen hatte, ein. Dass Bienenvölker auf der Suche nach einem neuen Unterschlupf einen Zwischenstopp an einem Ort einlegen, an dem man die Insekten eher nicht erwartet, komme immer wieder mal vor, sagt Thomas Steib. "Dass sie sich am Laternenmast niederlassen, ist eher ungewöhnlich." Der Imker erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie der Einsatz ablief und wieso es keinen Grund zur Sorge gibt, wenn man ein Bienenvolk im eigenen Garten entdeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen