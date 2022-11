10.000 Euro Schaden: 90-Jähriger fährt beim Ausparken mehrere Autos an

Erst prallt der Senior in Donauwörth gegen einen anderen Wagen, dann verschaltet er sich und rammt das nächste Auto.

Einen mehrfachen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursachte am Mittwochnachmittag laut Polizei ein 90-Jähriger in Donauwörth. Der Bäumenheimer wollte mit seinem Pkw in der Jenisgasse ausparken. Dabei prallte er mit der Beifahrerseite in einen geparkten Sprinter. Danach verschaltete sich der Rentner und fuhr versehentlich die Front des geparkten Wagens eines Mertingers an. Dieser wurde durch die Kollision gegen ein anderes Auto geschoben. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von über 10.000 Euro. Der 90-Jährige blieb unverletzt. (AZ)