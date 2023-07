Donauwörth

vor 49 Min.

100 Jahre Gesundheit, Geselligkeit und Genuss: Kneipp-Verein feiert Jubiläum

Plus Der Kneipp-Verein Donauwörth feierte ein großes Jubiläum. Warum die Arbeit der Gruppe so wichtig und so erfolgreich ist und was sich der Vorsitzende wünscht.

Von Heike John

Sie leben Sebastian Kneipps Gesundheits-Philosophie, setzen wie er auf das heilsame Wasser und tun aber darüber hinaus noch viel mehr für körperliches und seelisches Wohlbefinden: die Mitglieder des Kneipp-Vereins Donauwörth. Jetzt feierten sie ein besonderes Jubiläum. Verantwortliche und Mitglieder blicken auf stolze 100 Jahre Bestehen zurück und zelebrierten diesen Anlass in einem Festakt. An ihrer Spitze der langjährig amtierende Vorsitzende und Ehrenvorsitzende Ottokar Müller.

In der kurzweiligen einstündigen Veranstaltung, die von der Musikschule von launigen Stücken begleitet wurde, wurde das Wirken des rührigen Vereinsvorsitzenden und des gesamten Vorstands, mit allen aktiven Helfern, von den Ehrengästen, einhellig gewürdigt. Neben Bürgermeister Jürgen Sorré und Landrat Stefan Rössle fand insbesondere die Landesvorsitzende des Kneipp-Bundes Bayern, Erika Schweizer, sehr persönliche Worte und fühlte sich von Ottokar Müller „an die Hand genommen“, als sie vor 16 Jahren ihre jetzige Funktion als Landesvorsitzende für Bayern übernahm.

