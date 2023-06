Donauwörth

06:00 Uhr

100 Jahre Kneipp-Verein in Donauwörth: "Gesundheit ist für alle da"

Plus Der Kneipp-Verein in Donauwörth feiert 100. Jubiläum. Der Vorsitzende erzählt, was sich über die Jahre veränderte und wie der Kontakt nach Radebeul entstand.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Kaltes Wasser in ein Waschbecken lassen und dann für etwa 30 Sekunden die Arme darin baden. Diese Methode, die alternativ auch mit den Waden durchgeführt werden kann, ist wohl die bekannteste Anwendung der Kneipp-Philosophie. Der Donauwörther Kneipp-Verein besteht seit 100 Jahren und feiert heuer sein Jubiläum. Der Vorsitzende Ottokar Müller blickt zurück, erzählt wie er zu Kneipp gekommen ist und warum die Freundschaft mit dem Kneipp-Verein in Radebeul besteht.

"Ich bin zum Verein gegangen, um den Leuten das Laufen beizubringen. Ich bin langjähriger Wanderführer", erzählt Müller. Eigentlich wollte er den Vorsitz nicht übernehmen, ließ sich aber dazu überzeugen. Rückblickend bereut er es nicht. Für ihn war der Auslöser, dass Sebastian Kneipp sich weigerte, seinen Verein katholisch zu machen. Der protestantische Müller begann, sich mit den Büchern und der Philosophie zu beschäftigen. Der Vorsitzende erinnert sich: "Sinngemäß hatte Kneipp damals gesagt, 'Gesundheit ist für alle da'". Dass Gesundheit keine Konfession kenne, habe Müller mit Kneipp versöhnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen