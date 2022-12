1000. Baby in Donauwörth geboren

Im Jahr 2022 wird es wohl wieder mehr Geburten als in den Vorjahren geben. Das 1000. Baby der Donau-Ries-Kliniken im Landkreis ist da.

Das 1000. Baby des Jahres in den Donau-Ries Kliniken ist am 30. November um 8.38 Uhr in der Frauenklinik Donauwörth zur Welt gekommen. Der Bub Michael wog bei der Geburt 3180 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Die Eltern Swetlana und Andreas Anton leben in Lauingen (Landkreis Dillingen), hatten sich aber für eine Geburt in der Donau-Ries Klinik Donauwörth entschieden, wo in diesem Jahr steigende Geburtszahlen verzeichnet werden. Gemeinsam mit Sohn Michael, Hebamme Heike Eber, Stationsleiterin Andrea Lechner, Oberärztin Dr. Anne-Kathrin Geisler und Pflegedienstleiterin Michaela Rechner (von links) freuen sich die Eltern über ihr gesundes Kind. (AZ)