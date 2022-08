Donauwörth

vor 3 Min.

1000 Oldtimer sind am Samstag in Donauwörth zu sehen

Die Klassiker vieler namhafter Automobilproduzenten werden am kommenden Samstag in der Donauwörther Innenstadt zu sehen sein.

Nach einer längeren Pause findet in Donauwörth am kommenden Samstag wieder der Oldtimertag statt. Und auch sonst ist einiges geboten in der Stadt.