Donauwörth

vor 34 Min.

1118 Euro für 16 Quadratmeter in Donauwörth: Ist das Wucher?

Plus Khalid M. kam vor vier Jahren nach Deutschland. Zu zweit lebte er mit seiner Frau in einer Art Arbeiterwohnheim in Donauwörth. Es folgte eine teure Überraschung.

Von Thomas Hilgendorf

Was einst für München und seinen Speckgürtel galt, das ist längst auch ein greifbares Phänomen 100 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt geworden: teures Wohnen. Und manchmal ist es gar sündteuer, obwohl den Mietern alles andere als Luxus geboten wird. Das zeigt beispielhaft der Fall von Khalid M. aus Donauwörth. Er sollte letzten Endes über 1100 Euro pro Monat für 16 Quadratmeter bezahlen.

Nein, es liegt kein Tippfehler vor - aber zur Sicherheit die Flächengröße der bescheidenen Behausung noch einmal in ausgeschriebener Form: sechzehn. Für ein Zimmer in einer Art Wohnheim sollte M. am Schluss 1118 Euro pro Monat zahlen. Der versteht nun die Welt nicht mehr: "Ich dachte, in Deutschland herrschen Recht und Gesetz. Und diese Kosten sind unfair."

