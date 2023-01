120.000 Euro für die neue Grünanlage um den Hochbehälter in der Parkstadt

Der Hochbehälter in der Donauwörther Parkstadt ist fertig. Jetzt ist auch klar, wer sich um die Grünanlage kümmern wird.

Der neue Hochbehälter für die Trinkwasserversorgung in Donauwörth ist in Betrieb. Nur die Fassade ist noch nicht fertig. Jetzt hat die Stadt die Gestaltung der Grünanlage um das ungewöhnliche Bauwerk beauftragt. Für 120.000 Euro ging der Zuschlag an die Gartenbaufirma Rössle aus Donauwörth. Das beschloss der Stadtrat Donauwörth am Donnerstag in einem Ausschuss. Die Mitglieder waren einstimmig dafür, den Auftrag an das günstigste Angebot zu vergeben. Während der Beratung und Abstimmung verließ Stadträtin und zugleich Ehefrau des Inhabers der Gartenbaufirma, Birgit Rößle, den Sitzungssaal, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden. Jetzt muss nur noch der Stadtrat formell zustimmen. (hgyr)