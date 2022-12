1200 Luzienhäuschen schwimmen in der Wörnitz in Donauwörth

Bei der beliebten Donauwörther Aktion in der Vorweihnachtszeit haben dieses Mal so viele Kinder wie nie teilgenommen.

Zum diesjährigen Luzienhäuschen-Schwimmen an der Donauwörther Altstadtinsel Ried kamen auch heuer wieder – trotz Kälteeinbruch – eine Vielzahl von Kindern und Erwachsenen. Seit 2007 veranstaltet die städtische Tourist-Information alljährlich am Tag der heiligen Luzia, dem 13. Dezember, das Luzienhäuschen-Schwimmen, bei dem Kinder aus Donauwörth und Umgebung ihre bunt bemalten Lichterhäuschen unter Mithilfe der Wasserwacht und des THW Donauwörth auf der Wörnitz schwimmen lassen.

Bereits im Vorfeld wurden heuer 1200 Mal- und Bastelbögen der Lichterhäuschen von der Tourist-Info unter anderem in den Kindergärten verteilt oder direkt abgeholt. "So viel wie noch nie!" freut sich Projektleiter Stefan Münchmeyer, stellvertretender Tourismus-Chef in Donauwörth.

Noch nie haben so viele Kinder beim Luzienhäuschen-Schwimmen mitgemacht

Bei insgesamt sechs angebotenen kleinen Luzia-Führungen inklusive zwei Kinderwagen-Touren konnten die Kinder selbst kleine "Lichtbringer" sein, in dem sie ihr leuchtendes Luzienhäuschen behutsam vom Rieder Tor bis zur Sebastian-Franck-Brücke trugen. Dort wartete die "Luzia" (Hanna Leibhammer) mit dem Lichterkranz auf dem Kopf auf die kleinen Teilnehmer und verteilte Luzia-Tee, Engelsschokolade und einen Lichterspruch für zu Hause.

Die kleine Aktion im Advent wird in jedem Jahr kostenfrei von Stadt, THW und Wasserwacht Donauwörth angeboten und soll den Jüngsten das "Warten aufs Christkind" etwas verkürzen. Hierzu hat a.tv einen schönen Beitrag gedreht, der in der Mediathek des Senders abrufbar ist.