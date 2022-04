Donauwörth

134 Ukrainer kommen in Donauwörth an: Es sind wohl vorerst die letzten

134 Ukrainer sind am Dienstag in Donauwörth angekommen. Die Kriegsflüchtlinge kommen jetzt in der städtischen Neudegger Sporthalle unter.

Am Dienstag sind 134 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine in Donauwörth angekommen. Sie kommen in der Neudegger Halle unter, die jetzt eine Notunterkunft ist.

Von Barbara Wild

Warten auf die Geflüchteten - viele Helfer haben darin jetzt schon Übung. Vor gut einer Woche standen die Ehrenamtlichen von BRK, THW und die Mitarbeiter aus dem Landratsamt schon einmal bereit. Vier Personen sind gekommen. Am Dienstag aber war es anders, wie angekündigt erreichten tatsächlich 134 Ukrainer die Große Kreisstadt Donauwörth. Die Notunterkunft in der Neudegger Halle wird erst einmal ihre Herberge sein. Insgesamt sind nun 1040 Flüchtlinge im Landkreis angekommen. Zwei weitere Busse sind für Dienstagabend angekündigt. Doch dann sollen wohl laut Regierung von Schwaben erst einmal keine weiteren Ukrainer in den Landkreis kommen.

