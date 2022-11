Donauwörth

vor 36 Min.

14.000 Arbeitsstunden für die Donaupromenade: Bürgerinitiative hört auf

Plus Zehn Jahre hat eine eingeschworene Gruppe die Donaupromenade zu dem gemacht, was sie heute ist: ein geschichtsträchtiger Erholungsort in Donauwörth. Doch jetzt ist Schluss.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Wenn Jakob Burgmair und seine Mitstreiter wie jeden Donnerstag nach der Arbeit die Schaufeln zur Seite stellen, den Blick über die Donau schweifen lassen und entlang der Promenade Richtung Ried blicken, dann sehen sie, was sie geschafft haben. Ohne sie, die Bürgerinitiative, würde es den Donauhafen in Donauwörth nicht geben. Zehn Jahre ist es her, dass sie sich gegründet haben, mit den bloßen Händen und simplem Arbeitsgerät die Reste der Ufermauern ausgegraben und Schneisen durch das hohe Gras für einen Weg geschlagen haben. Bis jetzt trafen sie sich, um den Weg zu pflegen, den Rasen zu mähen und die Beete zu bepflanzen. Doch jetzt ist damit Schluss. Die Bürgerinitiative stellt die Arbeit ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen