14-Jähriger ist mit Elektro-Roller ohne Versicherungsschutz unterwegs

Die Polizei stellt den Jugendlichen in der Donauwörther Kapellstraße. Es war der Geburtstag des Fahrers.

Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth stellten am Donnerstag um 19 Uhr in der Kapellstraße einen 14-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs war. Am Elektroroller war noch das inzwischen ungültige, grüne Kennzeichen von 2022 angebracht. Somit wäre bei einem Verkehrsunfall keine Schadensregulierung durch eine Versicherung erfolgt. Der Jugendliche, der erst an diesem Tag seinen 14. Geburtstag hatte, wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die polizeiliche Folge war eine Strafanzeige wegen Verdachts auf einen Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verbot weiterer Fahrten bis zum Abschluss eines neuen Vertrages. (AZ)