14-Jähriger stiehlt E-Zigarettenin Kaufhaus und flüchtet

Ein Jugendlicher hat in Donauwörth E-Zigaretten gestohlen. Die Polizei erwischt ihn wenig später.

Ein junger Ladendieb ist am Mittwoch aus einem Kaufhaus in Donauwörth geflüchtet. Der Polizei gelang es wenig später, den mutmaßlichen Täter zu fassen.

Der 14-Jährige hielt sich am Nachmittag in dem Geschäft in der Bahnhofstraße auf. Er nahm sich einen Karton mit E-Zigaretten aus der Auslage und rannte davon. Ein Verkäufer verfolgte den Jugendlichen zu Fuß. Während der Flucht verlor der 14-Jährige die Beute im Wert von etwa 100 Euro.

Eine Zivilstreife der Polizei stellte den Verdächtigen dann im Bereich der Tankstelle am Neurieder Weg. Der Jugendliche wurde wegen Diebstahls angezeigt und an eine Erziehungsberechtigte übergeben. (AZ)