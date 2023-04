15.000 Euro Schaden bei Unfall an Kreuzung

Eine Autofahrerin verursacht in Donauwörth einen folgenreichen Auffahrunfall. Glücklicherweise wird niemand verletzt.

Ein bemerkenswert hoher Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung von Westspange und Neudegger Allee in Donauwörth entstanden. Wie die Polizei mitteilt, achtete eine Autofahrerin, die vom Schulzentrum/Krankenhaus her kam, nur auf den Linksabbiegeverkehr - und übersah, dass vor ihr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw anhalten musste, weil Fußgänger querten. Die 49-Jährige prallte mit großer Wucht auf den stehenden Wagen.

Der Sachschaden summiert sich ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 15.000 Euro. Die Beteiligten, darunter auch die 78-jährige Beifahrerin im Auto, das an der Ampel stand, gaben gegenüber der Polizei an, unversehrt geblieben zu sein. (AZ)