15 Einser-Schüler bei der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth

Beim Festakt in den neuen Räumen in der Neudegger Allee werden insgesamt 75 Jugendliche aus ihrem Realschulleben entlassen. Doch das Lernen endet damit nicht.

75 Absolventen der Donauwörther Realschule Heilig Kreuz haben aus den Händen der Schulleitung und ihren Klassenleitern die Abschlusszeugnisse entgegengenommen. Dabei wurde als bestes Ergebnis eine Durchschnittsnote von 1,09 erzielt.

Zunächst versammelten sich die Schüler der 10. Jahrgangsstufe mit ihren Eltern und dem Lehrerkollegium in der Wallfahrtskirche von Heilig Kreuz, in der der Dekan Robert Neuner und sein evangelischer Amtskollege Dekan Frank Wagner einen Gottesdienst feierten, den Religionslehrer Thomas Tieschky vorbereitet hatte und den Eduard Mayrshofer an der Orgel sowie Martina Würth mit dem Schüler-Lehrer-Chor musikalisch umrahmt hatten. Neuner sagte, dass mit dem Schulabschluss ein Lebensabschnitt ende, der - wie jeder Lebensabschnitt - in Gottes Hand sei. So ermunterte der Geistliche die Absolventen, dass sie aus dem etwas machen sollten, was ihnen ihre Lehrerinnen und Lehrer beigebracht hatten. Außerdem gab er ihnen mit auf den Weg, dass sie erkennen mögen, dass es einer gewissen Ordnung bedarf, um den Lebensweg zu bestreiten; dazu gehörten Freundlichkeit und Lebensfreude.

Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte Konrektorin Barbara Färber die Festgäste in den neuen Räumlichkeiten an der Neudegger Allee. Als Vertreter der Absolventen ließen Julian Helmer und Jonas Lindum in ihrem humorvollen und viel beklatschtem Rückblick die Schulzeit Revue passieren. Sie dankten der Schulleitung und der Lehrerschaft für ihren Einsatz und ihr faires Verhalten, sodass immer wieder das Gefühl eines schulischen Miteinanders spürbar wurde.

Elternbeiratsvorsitzender lobt das gute Miteinander in Heilig Kreuz

Uwe Jenuwein überbrachte die Grüße des Elternbeirats und wünschte für den Start in das Berufsleben und das weitere Fortkommen der Absolventen alles Gute und Gottes Segen. Außerdem hob er das gute Miteinander in Heilig Kreuz, die vielfältigen schulischen und außerschulischen Aktivitäten sowie das vertrauensvolle Arbeitsklima zwischen Schulleitung und Elternbeirat hervor.

Schulleiter Joachim Düsing legte dar, dass das Wollen die Basis für sinnvolles Handeln darstelle. Wer keinerlei Antrieb habe, etwas zu leisten und zu bewirken, werde leicht zum Spielball von Verkündern vermeintlich einfacher Lösungen. Außerdem hoffe Düsing, dass die Schulzeit in Heilig Kreuz dazu beigetragen habe, dass sich die Absolventen selbst kritisch hinterfragen sowie eigene Entscheidungen treffen und verantworten könnten. Bei all dem dürfe aber der Humor nicht vergessen werden. Abschließend wies Düsing darauf hin, dass die Absolventen zwar mit Stolz auf das Erreichte blicken könnten - allerdings sei ihr Lernen mit dem Aushändigen des Abschlusszeugnisses nicht beendet, sondern müsse stetig weiterverfolgt werden.

Julian Mittel ist der Jahrgangsbeste

Im Anschluss gab es die Abschlusszeugnisse, wobei die 15 Einser-Schüler mit Buchpreisen des Vereins der Freunde und Förderer der Schulfamilie Heilig Kreuz bedacht wurden. Besonderen Applaus erhielt Julian Mittel, der die Mittlere Reife als Jahrgangsbester mit dem Schnitt von 1,09 erreichte. Ihm folgten Aurelius Graser und Timo Königsdorfer (jeweils 1,18). Danach wurden die ausscheidenden Mitglieder der Tutoren, der SMV, der Medientutoren sowie des Schulorchesters geehrt.

Auch wurde der Schulpreis der Realschule verliehen. Mit dieser Auszeichnung, die an die Tradition von Ehrungen in Form von Medaillen und Siegeln anknüpft, soll diese Idee der Belobigungen nach wie vor mit Leben erfüllt und weitergeführt werden. Aufgrund der Vorgaben erhielten die Jahrgangsbesten eine Urkunde, eine Medaille sowie einen Geldbetrag vom Verein der Freunde und Förderer der Schulfamilie Heilig Kreuz. Das schuleigene Blasorchester unter Eduard Mayrshofer rundete die Entlassfeier mit abwechslungsreichen Melodien ab. (AZ)