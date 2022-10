15-jährige Ladendiebinnen stehlen Kosmetika in Donauwörth

In einem Einkaufszentrum in Donauwörth erwischt ein Ladendetektiv zwei Diebinnen.

Ein Ladendetektiv hat am Freitag in einem Einkaufszentrum in Donauwörth zwei Diebinnen erwischt. Der Mann beobachtete gegen 17 Uhr die beiden 15-Jährigen, die aus Gemeinden im südlichen Donau-Ries-Kreis stammen. Die Mädchen steckten Kosmetika im Wert von fast 60 Euro ein und wollten das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Die Polizei nahm das Duo vorläufig fest und übergab es auf der Dienststelle den Eltern. Die Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)