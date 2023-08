15-Jährige stiehlt Kosmetika in einem Geschäft

Eine Ladendetektivin erwischt in Donauwörth eine Jugendliche bei einem Ladendiebstahl. Die Folge ist eine Strafanzeige.

Eine Jugendliche hat in einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg in Donauwörth zahlreiche Kosmetikartikel gestohlen. Nach Auskunft der Polizei erwischte eine Ladendetektivin die 15-Jährige. Die schmuggelte Ware im Wert von knapp 75 Euro durch den Kassenbereich. Als die mutmaßliche Diebin das Gebäude verlassen wollte, stoppte sie die Detektivin. Die Polizei nahm die Anzeige auf und übergab die Jugendliche einer Erziehungsberechtigten. (AZ)