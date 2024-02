17-Jährige Drogenkurierin macht sich im Zug verdächtig

Zeugen bemerkten, dass die Jugendliche Rauschgift bei sich hatte und verständigten die Polizei. Die nahm das Mädchen am Bahnhof in Empfang,

Mitreisenden in einem Zug, der am Mittwoch gegen 21 Uhr Richtung Donauwörth unterwegs war, fiel eine 17-Jährige auf, die sich verdächtig benahm und offensichtlich als Drogenkurierin unterwegs war. Sie verständigten die Polizei und Beamte der PI Donauwörth stellten die Jugendliche am Bahnhof der Großen Kreisstadt. Sie fanden bei ihr mehrere Plomben mit Marihuana, diverse bislang unbekannte Tabletten sowie Rauschgiftwerkzeug. Zudem hatte sie Bargeld im fünfstelligen Bereich bei sich, das zusammen mit dem Rauschgift sichergestellt wurde. Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und übergaben die 17-Jährige einem verständigten Erziehungsberechtigten. (AZ)