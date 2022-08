Donauwörth

06.08.2022

18-Jährige klaut in Bekleidungsgeschäft in der Reichsstraße

Eine junge Frau wurde am Freitag dabei beobachtet, wie sie in einem Geschäft in Donauwörth Klamotten klaute. Nun wird wegen Diebstahl gegen sie ermittelt.

Eine 18-Jährige wurde am Freitag dabei erwischt, wie sie Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Reichsstraße stehlen wollte. Gegen 18.20 Uhr wurde sie von einem Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts in der Reichsstraße dabei beobachtet, wie sie Kleidungsstücke in die Umkleidekabine zum Anprobieren mitnahm. Beim Herauskommen war die Ware jedoch verschwunden. Als der Mitarbeiter in der Kabine anschließend nachsah, fand er nur noch die abgerissenen Sicherungsetiketten vor und konnte die junge Frau schließlich am Verlassen des Geschäfts hindern. Die verständigten Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein, die Waren wurden dem Bekleidungshaus übergeben. (AZ)

Themen folgen