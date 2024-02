18-Jährige versprüht Pfefferspray: Acht Verletzte

Eine junge Frau erlaubt sich während des Unterrichts in einer Donauwörther Bildungseinrichtung einen bösen Scherz. Welche Folgen das hat.

Einen bösen Scherz hat sich eine junge Frau in einer Bildungseinrichtung in Donauwörth erlaubt. Sie versprühte am Montagvormittag während des Unterrichts sogenanntes Pfefferspray. Acht Jugendliche erlitten Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei passierte der Vorfall um kurz nach 11 Uhr. Die 18-Jährige betätigte von ihrem Platz in einer hinteren Reihe des Raums aus ein Reizstoffsprühgerät. Das Reizgas verteilte sich in dem Zimmer. Die Lehrkraft forderte die Anwesenden auf, es zu verlassen. Acht Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren bekamen Hustenanfälle und Atembeschwerden. Einigen wurde schwindelig. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der Opfer.

Die Polizei nahm die 18-Jährige vorläufig fest und zeigte sie wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Körperverletzung an. Die Pfefferspray-Dose stellten die Beamten sicher. (AZ)