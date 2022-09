18-Jährige wird am Donauwörther Bahnhof begrapscht

Weil eine 18-Jährige von einem Mann unsittlich berührt wird, kommt es auf dem Bahnhofsvorplatz in Donauwörth zu einem handfesten Streit. Polizei sucht Zeugen.

Eine junge Frau ist am Freitagabend am Bahnhof in Donauwörth wohl unsittlich berührt worden. Die 18-Jährige war von einem 29-Jährigen begrapscht worden. Ein 47-Jähriger stellte den Mann darauf zur Rede, und es kam zu einer Rangelei.

Deshalb war auch die Polizei Donauwörth gerufen worden, weil Anrufer eine "Schlägerei auf dem Bahnhofsvorplatz" gemeldet hatten. Vor Ort wurde schnell klar, was die Ursache des handfesten Streites zwischen den Männern war. Zum genauen Tatablauf existieren laut Polizei Donauwörth allerdings widersprüchliche Angaben, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter 0906/706670 zu melden. (AZ)

