18-Jähriger mit teurem Auto verursacht Unfall mit hohem Schaden

Ein 18-jähriger Autofahrer gibt zu viel Gas und baut in Donauwörth mit einem neuen E-Fahrzeug einen Unfall. Es entsteht ein hoher Schaden.

Weil er seine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt hat, hat ein Fahranfänger in Donauwörth einen Unfall mit hohem Sachschaden gebaut. Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Eduard-Rüber-Straße in einem zwei Monate alten Vorführwagen eines Autohauses unterwegs. In der Kurve vor dem Bahnhofsparkhaus passte er sein Tempo nicht entsprechend an und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Elektro-Pkw der Oberklasse schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen ein geparktes Auto auf der anderen Straßenseite. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise befanden sich keine Fußgänger in dem Bereich. Der 18-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Die Polizei zeigte ihn an. (AZ)

