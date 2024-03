18-Jähriger unter Drogen und Alkohol am Steuer

Die Polizei hat in Donauwörth einen jungen Autofahrer erwischt, der sich gleich mehrfach strafbar gemacht hat. Denn einen Führerschein hat er nicht.

Die Polizei hat in der Nacht auf Montag im Gewerbegebiet an der Südspange ( B16) in Donauwörth einen jungen Autofahrer gestoppt, der offenbar betrunken war und wohl auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Damit nicht genug: Er besitzt auch keinen Führerschein.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte den 18-Jährigen gegen 1.30 Uhr in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße. Die Beamten nahmen bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten und eine deutliche "Fahne" wahr. Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Einen freiwilligen Drogentest verweigerte der Fahrer.

Der 18-Jährige besitzt keinen Führerschein

Die Gesetzeshüter fanden bei ihm eine geringe Menge Amphetamin. Zudem stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine Fahrlizenz besitzt. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Dienststelle, wo ihm durch einen Arzt Blut abgezapft wurde. Die Beamten durchsuchten den Pkw, fanden aber kein weiteres Rauschgift.

Der junge Mann sieht sich nun mit einer Strafanzeige wegen mehrerer Delikte konfrontiert: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. (AZ)