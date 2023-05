19-jähriger Autofahrer prallt ins Heck eines stehenden Pkws

Die Beifahrerin im vorderen Auto erlitt Verletzungen am Hals. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Unachtsamkeit führte am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Westspange. Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-jähriger Autofahrer aus Donauwörth dort unterwegs und wollte nach rechts in den Neurieder Weg zu einem Verbrauchermarkt abbiegen. Beim Abbiegevorgang musste er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Fahranfänger erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des wartenden Wagens. Die 24-jährige Beifahrerin des Vordermanns wurde durch den Anprall im Halsbereich verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine Strafanzeige gegen den Auffahrer wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung war die polizeiliche Folge. (AZ)