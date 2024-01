19-Jähriger ohne Führerschein gerät in Polizeikontrolle

Der junge Autofahrer hatte seine Fahrerlaubnis wegen eines Verkehrsverstoßes abgeben müssen. Jetzt wird wegen einer Straftat gegen ihn ermittelt.

Bei Verkehrskontrollen stellte die Polizei Donauwörth am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr einen Autofahrer ohne Führerschein fest. Eine Streife der PI überprüfte vor dem Alten Donauhafen in der Zirgesheimer Straße die Verkehrsteilnehmer. Darunter war auch ein 19-jähriger Autofahrer, der angab, seinen Führerschein vergessen zu haben. Bei einer Funkabfrage stellte sich jedoch heraus, dass gegen den 19-Jährigen ein rechtskräftiges Fahrverbot aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsverstoßes besteht und sich sein Führerschein in amtlicher Verwahrung befindet. Der Mann räumte den Sachverhalt auf Vorhalt ein. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und zeigten den 19-Jährigen wegen Verdachts einer Straftat des Fahrens trotz Fahrverbot an. (AZ)