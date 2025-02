20-Jähriger Autofahrer ohne Zulassung unterwegs

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in der Pflegstraße in Donauwörth einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert. An dessen Fahrzeug war ein Kurzzeitkennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten jedoch fest, dass es sich bei der Fahrt weder um eine Prüfungs- noch um eine Überführungsfahrt handelte. Zudem wiesen die Hinterreifen des Fahrzeugs laut den Beamten nicht die erforderliche Profiltiefe auf. Die Fahrt des 20-Jährigen war damit beendet. (AZ)

